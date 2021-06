Scheepvaartatelier Makkum

Om misferstannen foar te kommen, it Scheepvaartatelier hat net te krijen mei de skipfeart, mar mei Jan Scheepvaart.

Foar de Keninklike keatsferiening KNKB wurkje twa minsken om benammen keatsballen en ‑wanten te meitsjen. De iene is Reinder Triemstra yn Sint-Jabik, ôfkomstich út in famylje fan ferneamde keatsers. De oare is Jan Scheepstra yn Makkum. Yn dy syn atelier oan de Bleekstrjitte 32 haw ik op besite west.

Sels is Scheepstra gjin grut keatser, mar hy wie wol ien kear kening yn de B-klasse. Eartiids wie er yn de ierdewurkyndustry wurksum. No wurket er al wer sa’n 27 jier foar himsels. Hast alle dagen makket er mei in soad geduld de learen ballen. Net te hurd, mar foaral ek net te sêft, moai rûn en mei it goede gewicht fan om de 24 gram hinne. Ut lear en folle mei wol fan alpacahier, in soarte lamawol, dat gaadliker en skjinner is as dat fan it keal en minder skealik foar de hannen. Hy docht it wurk tegearre mei de frou, Margeet, dat der steane ek trije Singernaaimasines.

It meitsjen fan in bal nimt gau ien oere yn beslach en is bêst arbeidsyntinsyf, foaral as men heart dat se by wichtige wedstriden wol mear as hûndert ballen nedich hawwe. Minimaal sit er deis sa’n acht oeren te wurkjen, om noch mar net te praten oer it preparearjen fan wanten, dat folle langer duorret en noch mear hânwurk fereasket.

Freeds helpt syn soan ek mei en miskien nimt dy letter it bedriuw oer, mar dat is noch ûnwis. It bliuwt altyd de fraach oft sa’n ambacht noch besteansrjocht hat, alhoewol’t der ferlet oan materiaal is salang’t de sport bestean bliuwt.

Beide fine se it wichtich dat it keatsen trochgiet en net allinnich by de gruttere wedstriden lykas de PC en de Freule, mar foaral ek op lytser nivo yn de doarpen. Fansels jout dat ek mear gesellichheid mei feesttinten en muzyk derby.

Matthijs Verkuijl