Resept foar fierljeppersiis

Parfait, ek wol stilsteand iis neamd, is in lúkse iissoart dy’t sûnder masine makke wurdt. Parfait is in mingsel fan lucht, aaidjerre, rjemme en sûker en kin yn ferskate smaken klearmakke wurde. Soms wurdt alkohol tafoege, sa ek yn dizze Fryske fariant.

Yngrediïnten:

– 5 aaidjerren

– 0,5 l. slachrjemme

– 100 gr. poeiersûker

– 4 ytl. advokaat

– 4 repen bittere sûkelade

De aaidjerren mei de helte fan de poeiersûker en de slachrjemme mei de oare helte fan de poeiersûker apart stiifslaan. Dêrnei de slachrjemme en de djerren byinoar dwaan en mei de advokaat goed trochinoar minge. Alles yn in kûm dwaan en tolve oeren goed ynfrieze. De sûkeladerepen yn in pantsje rane litte, bytsje wetter derby dwaan en by it optsjinjen oer it iisgerjocht jitte. Stek as garnearring in sateestokje mei in bitterkoekje (of ynmakke kers) yn it iis.