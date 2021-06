Rekôrsifers foar ‘Het Klokhuis’

In mylpeal foar Het Klokhuis. It YouTube-kanaal fan it populêre NTR-jongereinprogramma hat ôfrûne snein in rekôrsifer fan 200.000 abonnees helle. Op it kanaal wurdt alle dagen om 15.00 oere in nije fideo pleatst. Het Klokhuis is suksesfol yn it berikken fan jongerein, want sûnt de start fan it YouTube-kanaal is de ynhâld al mear as 365 miljoen kear besjoen.

Om de Klokhuis-abonnees te betankjen, hawwe de akteurs fan Het Klokhuis in spesjale fideo opnommen.

It programma krige yn 2018 al de Sulveren YouTube Playbutton fanwege it beheljen fan de hûnderttûzen abonnees op YouTube. Alle moannen wurdt yn trochsneed 10,5 miljoen kear nei it YouTube-kanaal fan Het Klokhuis sjoen en wurde hast ien miljoen unike sjoggers berikt.

Hoe wurdt men in seemearmin? Hoe yt men in tompoes? It antwurd op sokke fragen kriget men yn de fideo’s op it YouTube-kanaal fan Het Klokhuis. De populêre sketskes binne der ek te finen, lykas ‘Sportrolstoel 3000′ fan Klokko en ‘De avocado moet nu gegeten worden’ fan Ober. De fideo’s komme sân dagen yn ’e wike om 15.00 oere online op youtube.com/hetklokhuis.