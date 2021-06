Provinsje wol advysorgaan Dingtiid fertelle wat it advisearje mei

Dingtiid is in offisjeel ynstelde organisaasje, dy’t de oerheid advys jout oer it belied oangeande de Fryske taal. Lykas syn foargongers it Konsultatyf Orgaan Frysk en it Berie foar it Frysk jout it advys as oerheden dêrom freegje, mar ek as it sels tinkt dat dat nuttich is. Beide foarmen fan advys hearre by de wetlike taal fan Dingtiid. De leden fan it Dingtiid binne saakkundigen op it mêd fan rjocht, wittenskip, taalbelied en Fryske taal.

Dy advizen dêr’t net om frege is, lykje de provinsje yn de wei te wêzen. Kommissaris fan de kening Arno Brok skriuwt oan Provinsjale Steaten (de Fryske folksfertsjintwurdiging) dat it provinsjebestjoer Dingtiid fertelle sil wat foar advizen oft it útbringe mei. Hy skriuwt:

“Om it midden te finen tusken de ûnderfining fan de provinsje en de rol dy’t DINGtiid foar har sjocht yn de kennisynfrastruktuer, moat neitocht wurde oer de stappen dy’t set wurde moatte om dat te berikken. Dizze stappen binne noch net folslein úttocht, mar bestjoerlik is oanjûn dat it winsklik is as in reaksje te jaan op harren advys. Dêr yn wurdt oanjûn hokker advizen de provinsje wol, hokker net, en op hokfoar manier de advizen opfole wurde sille.”

Troch oan Dingtiid te fertellen hokker advizen oft de provinsje net wol, besiket de provinsje om Dingtiid derfan ôf te hâlden om net-frege advizen út te bringen, wylst dat wol ien fan de wetlike taken fan Dingtiid is.

It brief fan Brok giet oer twa advizen fan Dingtiid, dy’t it provinsjebestjoer net opfolgje wol. It earste is dat de provinsje mear kontakt mei skoallen en mei de ûnderwiisynspeksje hâlde moat en stjoerender wêze moat om skoallen sa fier te krijen dat se bettere lessen Frysk jouwe. (Sjoch ek dit artikel.) It twadde advys is dat de provinsje de Fryske kennisynstituten (lykas Fryske Akademy en Tresoar) just mear romte jaan moat om in langetermynbelied fêst te stellen as no.

It brief fan Brok is hjir te lêzen.