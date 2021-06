Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen

De provinsje Fryslân stribbet dernei om it foech oer de lessen Frysk op skoalle fan it Ryk oer te nimmen. Dat stiet yn it saneamde Bestjoersakkoart, dat provinsje en Ryk yn 2019 sletten hawwe. De provinsje wol dat foech lykwols net brûke om de skoallen ta better ûnderwiis te ferplichtsjen, hoewol’t Dingtiid dat wol advisearre hat.

Dingtiid is it offisjele advysorgaan fan de oerheid op it mêd fan de Fryske taal. De provinsje hat Dingtiid yn oktober 2020 de opdracht jûn om in advys út te bringen oer de bêste manier hoe’t de provinsje de lessen Frysk ferbetterje kin. Dingtiid hat ûndersyk dien op Fryske skoallen en konkludearre dat de provinsje te min mei yndividuele skoallen en tefolle mei skoalkoepels praat. Fierders skriuwt Dingtiid dat de provinsje better mear mei de ynspeksje oerlizze kin. It algemiene advys fan Dingtiid oan de provinsje is om mear baas te spyljen as oant no ta it gefal is.

Dat wol it provinsjebestjoer net, skriuwt kommissaris Arno Brok yn in brief oan Provinsjale Steaten. Neffens him wurket it besteande belied better om de kwaliteit fan it ûnderwiis te ferheegjen.