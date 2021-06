Yn it Siuwske Flissingen hat in man in plysje mei in mes oanfallen. Dat barde moandeitejûn by in ferkearskontrôle. De plysje hat de man delsketten.

De messeswaaier is in 32-jierrige ynwenner fan Oost-Souburg. Hy leit yn it sikehûs. De Ryksresjerzje docht ûndersyk nei de saak. Dat bart altiten as de plysje sjitark brûkt hat.