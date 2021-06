Pleit foar panieleprotokol by sinnepanielebrân

De brân op 20 maaie yn Noardburgum – dêr’t in dak mei 1.600 sinnepanielen by ferlern gie mei grutte skea yn it omlizzende gebiet – wie foar de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, LTO Noard en de Feilichheidsregio Fryslân oanlieding om yn ’e pleit te gean foar in ûndûbelsinnich panieleprotokol by brân. Yn sa’n protokol moat omtinken wêze foar sûnens‑ en feilichheidsrisiko’s fan minsken en bisten, ferantwurdlikheden en skeaôfhanneling.

Dat skriuwe se yn in brief oan steatssekretaris fan Ekonomyske Saken en Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Se freegje ek om in beliedsútspraak oer hoe’t it ferduorsdumjen troch sinnepanielen op dakken en de skea dêrtroch by brân him ta in feilige libbensomjouwing en in feilige lânbouproduksje ferhâldt. Fierder wolle se dat der in fûns komt dat de skea fergoedet oan de minsken dy’t troch sokke brannen skea ûnderfine lykas eigeners fan boerelân, ûndernimmers en ynwenners.