Pieter Omtzigt is út it CDA stapt

Pieter Omtzigt (foto: Wikipedia – publyk domein)

Pieter Omtzigt is gjin lid fan it CDA mear. Hy sil ek net langer diel útmeitsje fan de CDA-fraksje yn ‘e Twadde Keamer. Ynstee wol er as selsstannich Keamerlid fierder.

Tongersei waard in tige kritysk ferslach fan Omtzigt oer it riden en farren yn it CDA iepenbier makke. It stik wie ornearre as ynterne krityk, mar bedarre by de parse. Neffens Omtzigt makke de notiidske situaasje it dreech foar him om fierder te funksjonearjen yn it CDA.

Omtzigt hat safolle foarkarssitten krige dat er allinne al goed is foar fiif Keamersitten. Op it stuit is er lykwols siik en hy ferwachtet dat it noch wol efkes duorje kin ear’t er wer oan it wurk kin.