Pier Bergsma: in steurende flater

Yn it lêste nûmer fan DE NIJE stiet op side 43 yn it stikje oer De Blauwe Seilbokse in steurende flater. Ik skriuw dêr oer de boargemaster fan Wymbritseradiel dat hy de heit wie fan de hjoeddeiske boargemaster fan Ljouwert. Dat moast fansels de pake wêze, yn myn hastichheid oer de kop sjoen. Sjoernalist Pieter de Groot makke my der opmerksum op. Hjirby nochris dat stikje en dan oanpast.

De Blauwe Seilbokse

De plaatsjes fan it fee by it artikel fan Geart Benedictus (sjoch DE NIJE op side 28) oer de feedokter komme fan it Frysk Boerekwartetspul, útjûn troch De Blauwe Seilbokse (in seilbokse is in wurkbroek fan seildoek of linnen, sa’t dy troch boeren droegen waard). Yn 2011 skreau Berber Santema in boek oer dat selskip. It hoecht ús net te fernuverjen dat krekt sy de skriuwer is fan De Blauwe Seilbokse. Kroniek van een curieus gezelschap. Se is de dochter fan de driuwende krêft, Oepke Santema (1904-1979). Hy wie yn 1936 de oprjochter fan it selskip fan seis boeresoannen dy’t as doel hiene om it Frysk en it Fryske boerelibben oan te priizgjen. Yn 1940 joegen se it kwartetspul út.

It seit himsels dat it in Frysk kwartet wurde moast. Nei in soad omballingen en subsydzjes fan de Zuivelbank, de Frico en de Condens waarden der mear as 20.000 printe. Alle 17.000 boeren dy’t by de koöperative molkfabriken oansletten wiene, krigen it kwartet fergees. It spul bestie út in kartonnen doaske mei tolve kwartetten mei bygelyks, yn de stavering fan 1940: “It folk op ’e pleats: de boer, de boerinne, de feint en de faem; de boerehúzinge: it bûthús, de skûrre, de heasouder en it keallehok en fansels it fé mei de kou, it hynsder, it skiep en de baerch”.

De measte aspekten fan it Fryske boerelibben kamen oan ’e oarder. Santema hold yn april 1941 in lêzing foar in Fryske krite. By dy gelegenheid bespruts er it kwartet. Sa fertelt er by it “hynsder” dat it om ‘Danillo’ fan Jippe Bouma gie. It bypassende rymke yn de útjefte fan 1940 wie: “Yn-swart en glêd yn ’t hier, merakel-moai bihongen, Byld fen bihearske krêft, wol tsjinstré, goed bitwongen”. It spul is dêrnei trije kear opnij útjûn, yn 1958, 1982 en 2007. Sa fier hat de ‘Farmers Defence Force’ it noch net skopt.

Nijsgjrrich is de taspraak dy’t de boargemaster fan Wymbritseradiel Van Haersma Buma hold by it houlik fan Oepke Santema yn juny 1940. Hy warskôge de Fryske Beweging dat se harren net foar de Dútske karre spanne litte moasten. Dat gefaar wie der by Oepke grif net. Syn broer Willem moast it ferset tsjin de Dútsers mei de dea bekeapje. Mr. Sijbrand Marinus van Haersma Buma waard fanwege syn hâlding yn 1941 ûntslein en kaam troch syn ferset tsjin de Dútsers om it libben op 11 desimber 1942 yn konsintraasjekamp Neuengamme. In momumint ta syn oantinken stiet yn it bestjoershûs yn Snits. Syn pakesizzer, de hjoeddeiske boargemaster fan Ljouwert is nei him neamd.

It plaatsje komt fan de útjefte fan 2007.