Petysje Oanfalsplan Skries oan Keamerleden oanbean

De Fêste Keamerkommisje fan lânbou, natuer en itenskwaliteit LNV krige juster de petysje foar it skrieze-oanfalsplan oanbean. Dat barde yn in Fryske greide mei blommen fûgels en kij. De petysje is stipe troch goed 86.000 minsken.

Njonken in Frysk hynder en in geweldich grutte skries rôp de inisjatyfnimmer, âld-minister Pieter Winsemius, de polityk op om gau foar de skries yn aksje te kommen. Hy utere mei klam dat er yn noed sit, want de oerheid komt net mei genôch jild oer de brêge, ek al is der brede stipe yn de polityk, ûnder boeren en natuerorganisaasjes. Hy helle syn beppe oan: “It moat no naaid wurde sa’t it knipt is.’’

It giet mei de oantallen greidefûgels – mei de skries as boechbyld – hurd efterút en dat giet sa mar troch. Plannen om se te rêden binne al lang foarinoar, mar se moatte ek útfierd wurde. “De polityk hat in takomst foar greidefûgels op in sulveren presintearblêd oanrikt krige, mar moat nó wat dwaan”, sei Kees de Pater fan Fûgelbekerming Nederlân.