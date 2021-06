Justysje yn Spanje hat hjoed njoggen Katalaanske finzenen frijlitten. Hja wiene behelle by it referindum oer Katalaanske ûnôfhinklikens yn 2017 en hawwe fan de Spaanske premier Pedro Sánchez graasje krige. Under harren is de Katalaanske fise-presidint Oriol Junqueras.

De Katalaanske presidint yn ballinkskip Carles Puigemont hat gjin graasje krige. Hy ferbliuwt noch altyd yn België, dat him net oan Spanje útleveret. De rjochter hat koartlyn oardiele dat Puigdemont ynearsten rjocht hâldt op politike ûnskeinberens, om’t er lid is fan it Europeesk Parlemint.

De njoggen politisy dy’t frijlitten binne, meie gjin publike funksjes mear útoefenje. It regear yn Madrid hopet dat der troch de amnesty wer in petear mei Barcelona op gong komt.