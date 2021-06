Nije Snitswike yn ’e startblokken

Op 16 juny is it ambysjedokument foar in takomstbestindige Snitswike tekene op it startskip fan de Keninklike Wettersportferiening Snits, dat foar dizze gelegenheid yn De Kolk lei.

De ôfrûne moannen is der hurd wurke troch fertsjintwurdigers fan de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Ut yn Snits, Keninklike Wettersportferiening Snits, Snits Promotion en Feriening Undernimmend Snits om meiinoar it takomstbyld fan de Snitswike te bepalen. Dy bylden binne opnommen yn in ambysjedokumint foar de Snitswike, wêryn’t de ambysjes foar in takomstbestindige Snitswike formulearre binne. Mei it startskot, nei ôfrin fan de ûndertekening, gie de offisjele gearwurking fan start tusken de belutsen partijen om in stichting Snitswike op te rjochtsjen. Dy stichting krijt in ferbinende en koördinearjende rol wat programmearring, fergunningen, marketing en fûnsewerving oangiet.

Hichtepunten

De Snitswike start op de 1e sneon fan augustus. Foar in behearsbere Snitswike giet de lingte fan de festiviteiten fan de Snitswike yn 2022 wer werom nei sân dagen. De muzyk- en kulturele festiviteiten slute dan wer oan by de doer fan de sylwedstriden op de Snitsermar. Mear aktiviteiten foar in breder publyk oerdei en jûns mear fariaasje op de muzykpoadia is ien fan de útsprutsen ambysjes. In sterke ferbinding tusken wettersport en ferdivedaasje wurdt in rânebetingst foar nije programmearring. Wat lokaasjes oangiet wurdt der ek sjoen nei de mooglikheden fan in eveneminteterrein bûten de stêd. Der wurdt stribbe nei in folslein sirkulêre Snitswike yn 2031. De ambysjes drage by oan it fersterkjen fan it imago en positive ekonomyske en maatskiplike impact foar Snits en de regio.