Nije film: in Spaansktalige tusken de Sorben

Daniel Perales út in ûnbekend Spaansktalich lân bedarret yn Dútslân. Wêrom witte wy net. Hy giet fan baantsje nei baantsje, mar is net echt de ideäle wurknimmer. Hy is koart foar de kop. As postrinner smyt er de post op it balkon as minsken de doar net fluch genôch opdogge. As timmerfeint stelt er de bus fan syn baas, as dy krityk op him jout.

Perales is de haadpersoan yn de koarte film Sorbenkind fan Patricia Kaube. De film is op ynternet te besjen.

Perales bedarret by de Sorben, de taalminderheid dy’t oan de Tsjechyske grins wennet. Hy fynt it mar nuvere minsken. Ynearsten lykje se wat ôfstannelik en hy begrypt neat fan harren taal. Mar as syn Sorbyske hospita in pear sinnen yn it Spaansk seit, brekt it iis. By de Sorben ûntdekt er hoe belangryk oft it is om tefreden te wêzen mei jins lot.

De film is hjir te sjen: