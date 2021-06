Nije dinosaurussoart ûntdutsen yn Australië

It bonkerak fan in ûnbidige dinosaurus dat fyftjin jier lyn yn Australië fûn waard, blykt fan in soart te wêzen dy’t noch net earder fûn is. De nije dinosaurussoart heart ta de grutste dinosaurussen dy’t ea op ierde libbe hawwe, sizze paleontologen.

De gigant mei de namme Australotitan cooperensis is lid fan de famylje fan titanosauriërs dy’t 92 oant 96 miljoen jier lyn libben. It bist wie nei alle gedachten fiif oant 6,5 meter heech en 25 oant 30 meter lang, like heech as in gebou fan twa ferdjippingen. De plante-iter libbe yn Australië doe’t it kontinint noch oan Antarktika fêstsiet.

It giet om de grutste dinosaurussoart dy’t ea yn Australië fûn is. Wrâldwiid stiet it bist yn ’e top fiif fan grutste soarten. It hie nei alle gedachten in lytse kop, in lange nekke en sturt en stevige poaten.

Fossile bonken fan de dino waarden al fûn yn 2006 yn de steat Queensland, dêr’t it bist de bynamme Cooper krige. Nei lang ûndersyk mei ûnder mear 3D-scans waard fêststeld dat it om in nije dinosoart giet. De ûndersyksresultaten binne publisearre yn it wittenskiplik tydskrift PeerJ.

Yn it gebiet binne mear dinosaurusrêsten oantroffen dy’t noch ûndersocht wurde moatte. Undersikers ferwachtsje noch mear bysûndere fynsten te dwaan, bygelyks fan fossilen fan fleisiters, mei’t de plante-iter dy’t no identifisearre is ek as proai tsjinne.