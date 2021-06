Nettsjinsteande tasizzings wol NAM trochgean mei gaswinning Grinslân

De NAM wol trochgean mei it winnen fan gas yn Grinslân, ek al feroarsaket de gaswinning nei alle gedachten ierdskokken. Steatssekretaris Wiebes hie earder oankundige dat de gaswinning yn Grins yn 2022 ophâlde soe. Wiebes sei derby dat dat allinne net trochgean koe as der in ekstreem kâlde winter komme soe. Dat wie net sa. De NAM hie sels ek buorkundich makke dat it yn 2022 klear wêze soe mei gaswinning.

No seit de NAM dat dat net kin en dat de gaswinning op syn betiidst yn 2025 ophâldt. As reden jout de NAM dat ferskate grutte klanten dêrom frege hawwe, om’t it harren net slagget om op in oare manier oan branje te kommen.