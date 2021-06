Neffens útlekt ferslach Pieter Omtzigt is der by it CDA aardich wat mis

Pieter Omtzigt (foto: Wikipedia – publyk domein)

Teringhond, eikel en psychopaat binne in pear fan ‘e skelwurden dy’t Pieter Omtzigt fia WhatsApp fan leden en meiwurkers fan it CDA nei de holle slingere krigen hat. Syn op betide sosjalistyske affysjes basearre ferkiezingsposters waarden “naziposters” neamd. Fierder is it CDA it ûnthjit net neikommen dat Omtzigt listlûker wurde soe as Hugo de Jonge him weromlûke soe. Ynstee is Wopke Hoekstra it nije CDA-gesicht wurden.

Dat stiet yn in útlekt ferslach dat Omtzigt skreaun hat oer de situaasje yn it CDA. Der stiet ek yn dat it CDA-belied beynfloede is troch trije grutte sponsors. Fierders skriuwt Omtzigt dat minsken dy’t him stipen op in ferfelende manier behannele waarden, bygelyks trochdat se op in ûnferkiesber plak bedarren. Omtzigt skriuwt: “De incidenten die hebben plaatsgevonden zijn geen incidenten maar symptomen van veel grotere structurele problemen bij het CDA.”

It ferslach fan Omtzigt stiet hjir online.