Measte koroanaynsettings ferfalle nije wike

De measte koroanaferboaden en -ferplichtings wurde op 26 juny opheft. Dat hat it regear freed buorkundich makke. De kafees, restaurants, bioskopen en museums meie wer iepen. Utsein yn it iepenbier ferfier ferfalt de mûlekapkeplicht oeral dêr’t it mooglik is om oardel meter ôfstân fan jins evenminske te hâlden. Festivals binne wer tastien, as de organisaasje neigiet oft de dielnimmers net besmetlik binne. Sportwedstriden binne wer tastien en men mei yn it kafee op in grut skerm mei-inoar nei sport sjen. Gearkloftsjen op ‘e dyk is ek net langer ferbean, krekt lykas it ferbod om jûns alkohol te ferkeapjen.

Fan 26 juny ôf meie alle doarren iepen, wêrby’t oardel meter ôfstân de noarm bliuwt. Wêr’t dat net kin, lykas yn it iepenbier ferfier, it fuortset ûnderwiis of by eveneminten en festivals, jildt de mûlkapkesplicht of kin je allinnich nei binnen mei in coronatagongsbewiis.

As der gjin ûnferwachte saken barre, bygelyks it opkommen fan in firusfariant dy’t him troch de faksinaasjes net bedimje lit, dan ferfalle healwei augustus alle koroanamaatregels en giet Fryslân werom nei de normale tastân.