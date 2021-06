Maitiid

It wyt fan piipkrûd,

rôze koekoeksblommen,

giele bûterblommen, reade klaver.

Bermenfol, skilderij fan kleuren.

De rook fan krekt meand gers,

yn wurdzen lizzend op it lân,

boeren ride ôf en oan.

Jonge earrebarren,

guozzen yn de greide,

fluitsjende fûgels.

Minsken genietsjend op ‘e fyts,

te rinnen of op it wetter.

In moaie dei hjoed,

it koe net better.

Folkje Koster