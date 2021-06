LTO: Soargje dat boeresubsydzjejild út Europa op it boerehiem komt

LTO Noard, LLTB en ZLTO fine dat safolle mooglik jild fan it Europeeske Mienskiplike lânboubelied (GLB) te goede komme moat fan de agraryske sektor en de plattelânsekonomy. No giet noch in soad jild ferlern oan administrative lêsten en útfieringskosten. Boeren en túnkers moatte as oanfreger fan projektfinanciering yn in sterkere posysje brocht wurde. It is foar LTO Noard, LLTB en ZLTO reden om foar in regionale útfiering fan it GLB-belied te pleitsjen. Ommers, hoe tichter de subsydzje-útfiering op it boerehiem organisearre is, hoe mear sicht der is op de útdagingen op it boerehiem. Dat past by it doelrjochte GLB, dat de Europeeske Kommisje foar eagen hat, wêrby’t ‘one size fits all’ as útgongspunt fan belied en útfiering loslitten wurdt.

Boeren en túnders hawwe ferlet fan regionaal maatwurk

LTO Noard, LLTB en ZLTO pleitsje al langer foar mear neidruk op regionale prioriteiten yn belied en maatwurk yn de subsydzjeferstrekking oan boeren en túnkers. Utdagingen en problemen binne sterk regio-ôfhinklik. Regionale oerheden en subsydzjejouwers kenne dizze situaasje it bêste. Dat jildt bygelyks foar de gebietsrjochte oanpak stikstof, dy’t hânfetten biede moat om maatskiplike útdagingen oan gean te kinnen mei in goed fertsjinfermogen foar boeren en túnders. Provinsjes kinne yn in model fan regionale útfiering har belied en subsydzje-iepenstellingen dêr, yn gearspraak mei de lânbou, better op ôfstimme. Regionale oerheden hawwe yn de eagen fan LTO Noard, ZLTO en LLTB mear bekendheid en betrouwen ûnder boeren en túnders, wêrtroch’t it paad nei subsydzjes makliker wurdt (in belang foar alle belutsen partijen), omdat der mear each en ear is foar har spesifike bedriuwsssituaasje. De ynset fan Europeesk boerejild kin dêrmei in bydrage leverje oan in takomstrjochte lânbou en it berikken fan resultaten op tal fan útdagingen, dy’t no yn Den Haag oan de formaasjetafel bespraat wurde.

Administrative lêsten ferleegje

Foaral foar subsydzjes foar de saneamde plattelânsûntwikkeling binnen it GLB is in regionale útfiering needsaaklik. Dat binne subsydzjes foar regionale ûntwikkeling fan it plattelân rjochte op kennis, ynnovaasje, gearwurking, ynvestearringen, jonge boeren en in gebietsrjochte oanpak. Dy subsydzjes jouwe no in soad administrative rompslomp. Undersyksburo Berenschot konkludearre al yn 2017 dat potinsjele subsydzje-oanfregers ôfheakken fanwege dy hege administrative lêsten. Neist in regionale útfiering op maat sjogge LTO Noard, ZLTO en LLTB ek kânsen yn de mooglikheden fan in digitaal subsydzjeplatfoarm om boeren en túnkers te ûntlêsten by de ynset fan boerejild út Europa.

Regionale útfiering better, hurder en goedkeaper

Om dy hege administrative druk te ferminderen leit it foar de hân dat de útfiering safolle mooglik regionaal plakfynt. Ut ûndersyk blykt bygelyks dat by in regionale útfiering troch it Gearwurkingsferbân Noard-Nederlân (SNN) yn Noard-Nederlân de kosten sa’n 2,4 miljoen leger binne ferlike mei in lanlike útfiering. Dêrmei bliuwt mear jild beskikber foar de stipe oan boeren en túnders. Boppedat kinne boeren fia in regionale rûte gauwer har jild krije. Ek sjogge de regionale LTO-organisaasjes by in regionale útfiering koppelkânsen en synergyfoardielen mei oare regionaal útfierde ûntwikkelingsfûnsen, lykas it Europeesk Fûns foar Regionale Untwikkeling (EFRO).

Provinsjes: meitsje ferstannige kar yn belang fan boeren en túnkers

LTO Noard, LLTB en ZLTO roppe provinsjes en wetterskippen op de útfiering fan GLB/POP troch SNN of Stimulus as serieuze opsje te besjen, en freegje de minister fan LNV dêrfoar romte te bieden. De kar foar desintrale útfiering, yn stee fan in sintrale útfiering op ryksnivo, kin op de sympaty fan LTO rekkenje. Sawol SNN as Stimulus binne kwalitatyf goede en troch de EU erkende regionale managementautoriteiten, dy’t bewiisd hawwe dat hja it nedige maatwurk yn de tsjinstferliening foar boeren, túnkers en oare oanfregers leverje kinne.