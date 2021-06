Publike romte Ljouwert kriget nij, ikoanysk keramysk wurk

Fan ’t simmer wurdt der in monumintaal tegeltablo op de gevel fan Brassery Maria Louise oanbrocht. Tiisdei 15 juny presintearren de gearwurkjende partners de ambysjeuze plannen foar dat keunstwurk. Bearn Bilker, foarsitter Stichting Nassau & Fryslân, Harm van der Ploeg en Jan Kok fan Keninklike Tichelaar en Kris Callens, direkteur-bestjoerder Keramykmuseum Prinsessehof lieten it ûntwerp en de earste tegels sjen. It keunstwurk, dat út wol 2160 tegels bestean sil, sit no yn it proses fan in fergunningsoanfraach. Under foarbehâld sil it yn augustus op de muorre fan de brassery te sjen wêze.

It tegeltablo bringt in oade oan Maria Louise fan Hessen-Kassel, prinses fan Oranje-Nassau. It ferbyldet har relaasje mei alle noch besteande Europeeske foarstehuzen. It is ûntwurpen troch Michaël Snitker en produsearre troch Keninklike Tichelaar. As de fergunning der is, komt it oan de gevel fan Brassery Maria Louise, neist it Princessehof. Fan it Aldehoustertsjerkhôf ôf is it dan te sjen. It is in heechweardige en duorsume opfolger fan de eardere muorreskildering op itselde plak.

Eachlûker

Dy eardere muorreskildering waard yn 2015 yn it ramt fan de Maria Louise-betinking oanbrocht en op 20 juny fan dat jier ûntbleate troch ien fan har ôfstammelingen: Kening Willem-Alexander. De skildering bliek in grut sukses te wêzen. Alle dagen wer stiene der hûnderten minsken by stil, makken in foto of wiisden op de ôfbyldingen. Bûtenlânske besikers wiene ferrast om harren eigen kening(in) oan te treffen. Der waarden in opfallend soad selfys makke. De steat fan de muorskildering gie lykwols hurd efterút. No’t it ien fan de grutste eachlûkers fan Ljouwert wurden is, wolle de gearwurkjende partijen graach dat de ôfbylding bestean bliuwt troch in duorsumer en passend alternatyf: in (keramysk) tegeltablo, ûntwurpen troch Michaël Snitker en produsearre troch Keninklike Tichelaar út Makkum. De twa sintrale portretten op it tegeltablo binne reprodusearre mei tank oan it Ryksmuseum yn Amsterdam.