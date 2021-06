Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?

Foto: pixabay.com

Bern yn Nederlân kinne folle minder goed rekkenje en skriuwe as tsien jier lyn. Dat docht bliken út ûndersyk fan de SER, de sosjaal-ekonomyske rie. “Nederland kent niet langer een van de beste onderwijssystemen van Europa zoals eerder het geval was”, skriuwe de ûndersikers.

Neffens de SER is benammen by rekkenjen, Nederlânsk, kompjûterfeardichheid en natoerûnderwiis in dúdlike efterútgong te fernimmen. Dy is al sichtber op ‘e basisskoalle.

Oarsaken binne neffens de ûndersikers: de learaarskrapte, oarsoartige learlingen en besuniging op skoalgebouwen. Benammen de feardichheden fan ‘e skoallieding foarmje in ferklearring foar de kwaliteitsferskillen dy’t fûn wurde, skriuwe de ûndersikers.

Opfallend is dat de SER ienris skriuwt dat de kwaliteitsferskillen tusken regio’s grut binne: “Wat opvalt is onder meer dat sprake is van grote verschillen tussen het noorden en de rest van Nederland, in Limburg en in de grote steden”. Dêrnei wurdt lykwols allinne yngongen op ferskillen tusken gemeenten yn de Rânestêd. Der wurdt sein dat it learaarstekoart foaral in probleem is fan de Rânestêd en Flevolân en dêrbinnen benammen spilet yn de earme wiken yn de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, De Haach, Utert en Almere. Oft Noard-Nederlân en Limburch it relatyf goed of krekt min dogge, wurdt net sein.

Neffens de ûndersikers moatte leararen better oplaat wurde, moatte klassen lytser wurde en moatte learlingen op lettere leeftyd as no foar in beskaat type fuortset ûnderwiis kieze as no. De betide ferdieling fan learlingen oer tmbû, hafû en twû is benammen ûngeunstich foar ‘letbloeiers’, dy’t pas as se wat âlder binne in heger skoaltype oankinne.

It ferslach fan de SER is hjir te lêzen.