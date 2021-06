Krityk Jongfryske Mienskip op provinsjebestjoer

De Jongfryske Mienskip (JFM) is min te sprekken oer de gong fan saken om it plan ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ hinne. Foardat Deputearre Avine Fokkens dat op 19 april nei de Steateleden stjoerde hie se it trije dagen dêrfoar al oan de parse presintearre. Politisy en boargers hiene en hawwe gjin ynspraak.

Foar it bestjoer fan de JFM wie it bûtenspul setten fan de demokratyske struktueren de oanlieding yn de kommissaris fan de Kening in iepen brief te freegjen om de op ’e rin sleine deputearre fuortendaliks werom te fluitsjen en dêrmei in sinjaal ôf te jaan fan ‘oant safier en net fierder’.

De JFM beropt him op de kêsten 5 en 16 fan it Europeeske Ramtferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden, ek ratifisearre troch de Nederlânske oerheid, dy’t it assimilearjen fan minderheden te foaren komme moatte. As it Deltaplan trochgean soe, sille grutte groepen Nederlânsktalige nije ynwenners de ferhâldingen yn Fryslân folslein op ’e kop sette en benammen foar de Fryske taal sil dat desatreus wêze.

De Iepen brief oan ‘e Kommissaris fan ‘e Kening is hjir te finen.