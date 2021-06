Keunstner Klaas Koopmans en it Fryslân fan syn tiid – ôflevering 1

​Tresoar hat twa fideo-ôfleveringen makke oer Klaas Koopmans en it Fryslân fan syn tiid. Bert Looper, direkteur fan Tresoar, fertelt dêr yn koarte kolleezjes yn oer de man en syn wurk, mar ek oer it Fryslân fan de fyftiger en sechstiger jierren. De ôfleveringen slute oan by de útstalling Waanzinnig! Het buitengewone leven van Klaas Koopmans dy’t oant en mei 27 juny 2021 te sjen is yn Museum Dr8888.

​Op 7 augustus 2020 wie it krekt hûndert jier lyn dat Klaas Koopmans berne waard. As lid fan de keunstnersgroep Yn ‘e line wurke er yn in lyrysk-ekspresjonistyske styl en sleat er oan by lanlike en Flaamske tiidgenoaten. Yn tekeningen, etsen en skilderijen ferbylde de keunstner it Fryske lânskip. Syn unike wize fan sjen nei it lânskip is foar in soad minsken yn it hjoeddeistige Fryslân in boarne fan skjintme en ynspiraasje. Neist syn lânskippen wurdt Koopmans nasjonaal en ynternasjionale eare om syn saneamde gestichtstekeningen. Yn ferskillende psychiatryske ynstellingen dêr’t er tydlik wie, lei er yn ienfâldige, mar sekuer troffen streken de kwetsberheid fan de minske fêst.

