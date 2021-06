Kampanje ‘Wad the f*ck’: foar in plestikfrije Waadsee

Sigarettefilters, plestik fleskes, blikjes… it binne noch mar in pear foarbylden fan rotsoai dy’t yn ’e natuer te finen is. De strannen fan de Waadeilannen lizze faak fol mei in ûnnedich soad ôffal. “Al dy smoargens is in ôfspegeling fan ús ekstreme konsumpsjemaatskippij. Elkenien keapet en docht mar. Mar wat faak fergetten wurdt, binne de hege kosten foar it miljeu en de ynfloed op ús eigen sûnens”, sizze de inisjatyfnimmers fan bewustwurdingskampanje Wad the f*ck, Mijke Bos en Esther Leystra. Mei harren kampanje freegje se omtinken foar it foarkommen fan (swalk)ôffal.

De fruolju rjochtsje har foaral op konsumearjende jongelju; in grut part fan it swalkôffal is in gefolch fan (ûn)bewust dwaan en litten. Dy doelgroep is wend oan flugge moade – de op ien nei grutste miljeufersmoargjende yndustry – en goedkeap online winkeljen. In protte fan dat guod wurdt oer see ferfierd en sa ek boppe de Waadeillanen (Unesco Wrâlderfgoed) lâns. Sûnt de kontenerramp mei MSC Zoe wit elkenien wat de risiko’s binne. Oan ’e oare kant is in part fan dy doelgroep just al tige bewust en duorsum dwaande en is der in protte romte foar positive gedrachsferoaring. En dat is krekt wat Bos en Leystra mei de kampanje fersterkje wolle.

De fotorige

Oan ’e hân fan in prikeljende fotorige roppe se de konsumearjende fashionista’s op om stil te stean by harren eigen konsumpsjegedrach en om letterlik de hannen út de mouwen te stekken. Dat hâldt yn: ynsjen litte dat it allegear folle miljeufreonliker kin troch duorsumer te keapjen. Dus ‘minder’, twaddehânsk en mear by lokale winkels tsjin in earlike priis. Hja freegje jonge minsken om harren eigen ôffal gewoan netsjes op te romjen nei in ûntspannen dei op it strân of yn it park. “Want echt, sa dreech is it allegear net”, sizze de inisjatyfnimsters. It boadskip wurdt fersterke troch frijwillige bydragen en gearwurkingen mei besteande inisjativen, organisaasjes, bedriuwen en (lokale) winkels.

De foto’s wurde ferspraat yn en om it Waadgebiet. Sa komt op de eilannen in lytse eksposysje op in jongereinkemping en komme der posters en kaarten yn winkels en lokale hoarekasaken te lizzen. De bylden binne fan ’t simmer ek te sjen yn de wachthallen en op de fearboaten fan de Rederijen Doeksen en Wagenborg. Se wurde ek online dield op ferskate platfoarmen, ûnder oare op de eigen webside www.wadthefck.nl en Instagram #Wadthefck.

It platfoarm ‘Plestikfrije Waadsee’ draacht it inisjatyf in waarm hert ta en stipet it projekt. Op de webside plasticvrijewadden.waddenzee.nl is mear informaasje te finen. Dêr stiet ek in oersjoch fan lokale opropaktiviteiten en binne kontaktgegevens fan lokale jutters te finen. Elkenien wurdt oproppen om mei te helpen oan in skjinne Waadsee.