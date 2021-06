Kaartsje foar romteflecht mei Jeff Bezos foar 28 miljoen dollar feile

In kaartsje foar de earste toeristyske romteflecht fan Blue Origin is sneon foar 28 miljoen dollar (sa’n 23 miljoen euro) feile. Dat skriuwt CNN op basis fan ynformaasje fan minsken dy’t by de feiling wiene. It is net bekend wa’t de keaper is. Neffens Blue Origin wiene sa’n 7.600 bieders út 159 lannen by de feiling oanwêzich.

De keaper giet mei Amazon-topman Jeff Bezos en syn broer Mark mei op de flecht op 20 july. De reizgers stappe yn in kapsule mei plak foar seis persoanen. Dy wurdt boppe op de achttjin meter lange New Shepard-raket sa’n hûndert kilometer boppe de ierde brocht. Dêr ûnderfine de romtetoeristen efkes hoe’t it is om gewichtleas te wêzen. Dêrnei gean se werom nei de ierde en sille dêr mei help fan parasjutes lânje. De flecht duorret yn totaal alve minuten.