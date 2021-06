It Fryske Gea ûnfangt wer publyk

Fan 1 july ôf binne de fûgelhutten en besikerssintra fan It Fryske Gea foar it publyk wer iepen. Natuerleafhawwers kinne wer genietsje fan nijsgjirrige ekskurzjes yn de gebieten fan de Fryske natuerorganisaasje.

It giet noch foarsichtichoan. By alle ekskurzjes jildt by tsien dielnimmers: fol = fol en by fartochten mei de Blaustirns noch wat earder. Yn it besikerssintrum by Earnewâld jildt 1,5 meter ôfstân. As it drok is moat dan efkes bûten wachte wurde. By de ynformaasjesintra it Beekpronkje yn Ketlik en it Kweldersintrum oan de seedyk boppe Hallum kinne maksimaal tsien minsken tagelyk talitten wurde. Oars is 1,5 meter ôfstân net mooglik.

Der moat fansels ek rekken holden wurde mei kwetsbere natuer. Yn ferbân mei it briedseizoen binne guon gebieten noch oant 15 july sletten.

Op www.itfryskegea.nl/activiteiten is alle ynformaasje te finen.