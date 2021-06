Oertinking

Yn ús wrâld binne 35 miljoen flechtlingen. Yn elk plak dêr’t in AZC is, sjogge wy se op strjitte. Se falle op: krekt wat oars yn ’e klean, wat donkerder fan hûd en hier, froulju mei holdoekjes.

Wat giet der yn harren om? De goed tsientûzen frijwilligers yn de mear as fjouwerhûndert wurkgroepen foar flechtlingen witte der wat fan.

In âlde wysheid is: In minske sûnder hûs is as in fûgel sûnder nêst (Spreuken 27:8). En in fûgel sûnder nêst is foar de kat of stjert troch de kjeld.

Eppie Dam brocht it sa moai ûnder wurden:

Er moet een tuin zijn voor de merel

er moet een boom zijn voor de specht

er moet een plek zijn op de wereld

waar niemand met je vecht.

Er moet een plek zijn op de wereld

waar je altijd veilig bent.

It ferhaal Ruth begjint mei in hongersneed. Dêrtroch wurdt in famylje út Israel ekonomysk flechtling. Wat hat dat emosjoneel foar harren betsjut? Wat hat it harren koste om harren bedriuw op te jaan, it hûs te ferkeapjen, famylje en kunde efter te litten?

Yn in preek haw ik wolris frege: Stel dat wy yn Algerije of sa, as húshâlding yn in AZC sieten, hoe soenen wy ús fiele?

Hylke Speerstra skreau yn It wrede paradys oer minsken dy’t út Fryslân wei emigrearren. Ik lês dêryn: “Altyd en oeral tôgen se fierder mei op ’e rêch it stee dat harren pinige en dêr’t se fan holden.”

En as hjoed-de-dei op in doarp asylsikers út in bus stappe, is “de pine fan it losskuorren op ’e gesichten te lêzen.”

Kinne wy dêr begryp foar opbringe en harren in waarm nêst oanbiede?

Lêze: Ruth 1:1-3

(Yn Israel hearde en heart it boek Ruth fanwegen de rispinge yn de Pinkstertiid.)

ds. Doede Wiersma

Mei tastimming oernommen út Wekker bliuwe, dat by de KFFB te bestellen is foar de ledepriis fan €19,50. (boekeklub@kffb.nl, 06-5168 1577)