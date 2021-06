Ierdskodding mei krêft fan 2,0 yn Grinslân

Yn Grinslân hat yn ’e nacht fan freed op sneon in ierdskodding west, mei in krêft fan 2,0 op ’e skaal fan Richter. Neffens it KNMI lei it epysintrum fan de beving by it doarp Loppersum.

De ierdskodding wie om 01.30 oere hinne op in djipte fan trije kilometer. It is de earste beving yn Grinslân dizze moanne. Yn earste ynstânsje seit it KNMI dat de ierdbeving in krêft fan 2,1 hie en dat it epysintrum by it doarp Eenrum lei. Dy ynformaasje is letter troch it KNMI bysteld.

Yn maaie binne troch it KNMI seis ierdskoddings registrearre, mei in krêft fariearjend fan 0,3 oant 1,4. De ierdbevings yn ’e regio wurde feroarsake troch de jierrenlange gaswinning.