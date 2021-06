Hoe sjocht it fleantúch fan de takomst derút?

It wittenskipsprogramma De Kennis van Nu komt woansdei mei in fyftich minuten duorjende útstjoering dêr’t yn sjen litten wurdt hoe’t de wittenskip op tal fan manieren besiket om fleanen duorsum te meitsjen.

Oan it wurd komme hjoeddeiske fleantúchpioniers, de minsken dy’t oan it fleantúch fan de takomst wurkje. Dêrby moatte we tinke oan oare foarmen – fleantugen dy’t der hiel oars útsjogge as wy wend binne – mar ek oan oare brânje, lichter materiaal en ‘snoade wjukken’. Op dat mêd blykt in protte geande te wêzen. De nije ûntwerpen wurde toand oan passazjiers, en harren reaksjes sizze in protte.

De Kennis van Nu spesjaal: ‘Het nieuwe vliegen’

Utstjoering: woansdei 23 juny 2021 om 20.30 oere by de NTR op NPO 2.