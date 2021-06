Grutte keunstners skilderje op lyts formaat by Bax Kunst

Fan ’t simmer is de eksposysje Groots in ’t klein te sjen by Galery Bax Kunst yn Snits. Yn dy útstalling wurde hûnderten keunstwurken toand fan foaroansteande keunstners. Alle keunstwurken út de eksposysje kinne nei oanskaf fuortdaliks meinommen wurde.

Galeryhâlder Redmer Bax fertelt oer it idee om de útstalling te starten: “Foar dit eksposysjejier woene wy in nij, en hooplik jierliks weromkommend konsept lansearje. Nij is it net hielendal, der binne slagge foarbylden fan kollega-galeryen, mar troch syn omfang sil oer ús projekt wis wol in protte praat wurde.”

De eksposysje ‘Grut yn it lyts’ sil mear as 750 lytse keunstwurken toane fan de bêste keunstners út it oanbod fan de Snitser galery. Fan keunstners mei wa’t de galery al mear as tweintich jier gearwurket oant keunstners dy’t yn 2021 nij yntrodusearre wurde. Keunsters út it bûtenlân stimden ek entûsjast yn. It te eksposearjen wurk hat in fêste ôfmjitting fan 20 x 20 sm., de keunstners wurkje yn in protte ûnderskate techniken. Nettsjinsteande it grutte oantal eksposearre keunstwurken past de galery derfoar op dat de ynrjochting rêstich bliuwt.

It resultaat is in wiere snobberijwinkel foar eltse keunstleafhawwer en samler. Foar de perioade is bewust foar de hiele simmer keazen: dan binne der ek in protte toeristen dy’t faaks ynteresse yn de eksposysje toane. Fan bûten de provinsje ferwachtet de galery nammentlik in protte belangstelling. Alle keunstwurken binne ek online te keap en te bestellen fia baxkunst.nl.

De ekposysje besytsje

Sneon 19 juny wurdt de eksposysje online iepene. Neist online is Galery Bax Kunst te besytsjen op de fêste iepeningstiden. “Wy folgje dêrby alle mooglike oanwizingen fan it RIVM, en de jildende maatregels. Dêrneist meitsje ús fertroude iepeningstiden it just goed mooglik om alle doelgroepen fan tsjinst te wêzen. Moarns op ôfspraak, middeis iepen foar publyk”, fertelt kurator Redmer Bax. Hy beslút: “De thússitters wolle wy ek betsjinje mei dizze eksposysje fan hege kwaliteit. En dat dogge we neist yn de galery ek online fia in firtuele tour en ús webside.”

De eksposysje is dus altyd op de webside www.baxkunst.nl en op YouTube te besjen. Oankeapen kinne online fersoarge wurde. Nim dêrfoar kontakt op mei de galery.

De eksposysje duorret oant en mei 11 septimber 2021.