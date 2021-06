Grinzers kleie oer Fryske flagge op boukraan

Foto: Wikipedy – publyk domein

“Buurt verlost van hoofdpijn”, skreau it Grinzer nijswebstee Sikkom woansdei, doe’t in Fryske flagge fan in boukraan ferwidere hie. Dy hie dêr in pear dagen wappere en Sikkom hie dêr op Facebook al in lêbich stikje oer skreaun mei de oprop om him te ferwiderjen.

De flagge stie op in boukraan njonken sikehûs UMCG, dêr’t in fletgebou komme moat. Wat dermei bard is, is net bekend. Opfallend is dat de flaggemêst noch wol boppe op ‘e kraan stiet.