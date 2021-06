Gjin straf foar Amsterdammer dy’t Sinteklaas fan boat sjitte litte woe

Foto: Wikipedia/Gaby Kooiman

In sjonger út it Noard-Hollânske Amsterdam hoecht net foar it stek te kommen. De man, Akwasi Owusu Ansah, hat tusken 2009 en 2011 ferskate berjochten op Twitter skreaun dy’t oanlieding foarmen om oanjefte tsjin him te dwaan. Neffens it Iepenbier Ministearje binne twa fan de berjochten strafber.

It iene is in trochstjoerd berjocht dêr’t yn stiet dat minsken 500 euro beleanning krije as se Sinteklaas fan syn boat sjitte. It oare berjocht stiet yn: “Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?” It wurd knallen is Hollânsk foar ‘delsjitte’.

Hoewol’t it pleatsen fan de berjochten strafber is, wurdt de sjonger net ferfolge. It Iepenbier Ministearje seit dat se dêrfoar te âld binne. Boppedat spilet mei dat Ansah de berjochten fan ynternet helle hat en sein hat dat it him muoit dat er se pleatst hat.

Ansah, dy’t yn guon rûnten bekend is ûnder syn artystenamme Akwasi, is sûnt in jiermannich geregeldwei yn it nijs, omdat er faak demonstrearret tsjin de figuer fan Swarte Pyt as helper fan Sinteklaas en Sint Piter.