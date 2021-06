Gjin reisbeheinings nei Dútslân foar minsken út Fryslân, Grinslân en Seelân

Minsken út Fryslân, Grinslân en Seelân kinne fan snein ôf wer sûnder beheinings nei Dútslân ta. Minsken út oare Nederlânske provinsjes moatte harren noch wol yn it foar oanmelde as hja langer as in dei yn Dútslân binne. De karantêneplicht foar Dútsers dy’t yn de trije provinsjes west hawwe, ferfalt ek. Foar besiten oan de oare Nederlânske provinsjes bliuwt dy bestean.

It tal nije koroanagefallen yn Fryslân, Grinslân en Seelân is wilens sa leech dat der gjin reden mear is om se as risikogebiet oan te wizen.

De omrop ZDF meldt: