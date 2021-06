Gemeente Ljouwert set mear yn op Frysk en meartaligens

B&W fan Ljouwert hat de útfieringsnotysje fêststeld dy’t by de beliedsnotysje Frysk. Dúdlik yn byld! (2018) heart. Dêrmei wol de gemeente in mear útnûgjende hâlding oannimme as it giet om it Nederlânsk en it (Sted)Frysk. De gemeente sil it brûken fan de eigen taal ûnder ynwenners en meiwurkers stimulearje.

De gemeente sil wêr’t dat kin maatwurk leverje op steds- en doarpsnivo. Der wurdt in ynterne wurkgroep foarme om yn de gemeentlike organisaasje de meiwurkers te stimulearjen om harren eigen taal te brûken. Fierder sil yn de iepenbiere romte de meartalichheid sichtber makke wurde.

“Ynwenners en meiwurkers moatte har thúsfiele yn it brûken fan harren eigen taal, ek yn de gemeentlike organisaasje. Faak wurdt by in gearkomste automatysk de Nederlânske taal oanholden, mar troch gewoan efkes in rûntsje te meitsjen oft elkenien (Sted)Frysk ferstiet, kinne de dielnimmers oergean op de taal dy’t him of har it bêste leit. Sa krije we petearen dêr’t it Nederlânsk, it Frysk, it Stedfrysk en miskien ek wol it Ingelsk trochinoar brûkt wurde”, seit Hein Kuiken, wethâlder meartalichheid, dy’t sels ek graach Stedfrysk praat.

Wurkgroep Frysk

Nei oanlieding fan in moasje yn de ried is in Wurkgroep Frysk oansteld. Dy tinkt mei oer it ynfoljen fan it Frysk taalbelied. As reaksje op de útfieringsnotysje hat dy Wurkgroep in advys oan de ried en it kolleezje fan B&W skreaun. Dêr wurde saken yn op it aljemint brocht dy’t benammen rjochte binne op in takomstbestindich meartalichheidsbelied. “Wy roppe de gemeente op om in eigentiidske fyzje op taal en meartalicheid te ûntwikkeljen en in dêrby passend budzjet nei te stribjen foar de kommende kolleezjeperioade”, neffens de taljochting fan Antine Zijlstra, foarsitter fan de Wurkgroep Frysk.