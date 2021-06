Gaykrant mediapartner fan Rôze Sneon Ljouwert

Gaykrant is de nije mediapartner fan Rôze Sneon Ljouwert. De webside foar Nederlânske lhbti’ers publisearret de kommende moannen dêrom geregeld nijs fan en oer Rôze Sneon ’21 op syn sosjalemediakanalen. Rôze Sneon is dit jier op 16 oktober, nei’t it evenemint al twa kear (op 21 juny 2020 en 19 juny 2021) ôfsein waard.

Op Gaykrant komme ûnder mear fraachpetearen mei minsken dy’t by Rôze Sneon 2021 behelle binne. De webside publisearret ek oer it programma en eveneminten dy’t yn ’e oanrin fan de dei holden wurde. Gaykrant ferskynde oant 2017 as tydskrift en sûnt is it in goed besjoen online magazine. Gaykrant.nl leveret yn trochsneed 60.000 unike besikers yn ’e moanne op; mei tûzenen ekstra op Facebook, Twitter en Instagram. Foaral de lêste jierren is in taname te sjen. Projektlieder fan de Rôze Sneon-organisaasje yn Ljouwert is Margot Hoiting: “Mei like heechweardige as krityske publikaasjes rekket Gaykrant de mienskip al jierren streekrjocht yn it rôze hert. Wy binne dêrom bliid dat we de kommende jierren mei-inoar oplûke sille.”

Oer Rôze Sneon

Ljouwert organisearret Rôze Sneon op basis fan in winnend bidboek. It jierlikse evenemint wurdt sûnt 1978 organisearre en is fan 1981 ôf alle kearen oan in oare stêd yn Nederlân takend. Rôze Sneon wurdt wenstich ein juny holden. De dei hat as doel it ferskaat fan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans- en yntersekse persoanen (lhbti’ers) te toanen en sa it respekt en begryp te fergrutsjen.