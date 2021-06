Fryske obers hawwe skjin harren nocht fan Hollânske grutbekken

“U bent hier in Friesland. Het is hier eten wat de pot schaft, niet wat u blaft” – as toeristebegelieder hat Albert Hendriks der in fêst sechje oan krigen. “Ik bin wolris wat opfoedkundich bezich”, seit er tsjin Omrop Fryslân. Hy ferwiist nei it wangedrach fan toeristen yn Fryslân. Hja hâlde gjin oardel meter ôfstân, hawwe gjin geduld en knippe mei de fingers of fluitsje as de ober nei har gefoel net fluch genôch komt.

“Sok folk sitte wy eins net op te wachtsjen, mar se binne der wol”, seit er.

Politika Marijke Roskam seit dat se soks faak fan hoarekaûndernimmers heart. “Se hawwe ek wat in koarter lontsje”, seit hja. Omropsjoernalist René Koster wurdt der wat kjel fan. Hy seit: “It jout wat it gefoel fan in wy/sy: wy yn Fryslân binne hjir hiel nochter en netsjes en dan komme dy bûtenlanners út Hollân en it Gooi en sokssawat, dy komme hjir mei de fingers te knippen.”

Hendriks en Roskam sizze dat se it nijs faak hearre, mar dat it fansels mar om in minderheid giet, dy’t it foar de rest ferpest. Hendriks neamt harren “verwende kakkers”.

De toeristen “driigje mei wraak” as de ûndernimmer harren op har hâlden dragen oansprekt, seit Hendriks. Hy wiist derop dat se sizze dat se minne resinsjes fan de saak op ynternet sette sille as se harren sin net krije.

Neffens Hendriks binne it faak minsken foar wa’t Fryslân as bestimming twadde kar is. Hja nimme no in koarte fakânsje yn Fryslân en hoopje dat hja, as de koroanaregels minder strang wurde, ek noch in fakânsje op harren favorite bestimming trochbringe kinne.

Der binne op it heden plannen om hûnderttûzen nije huzen yn Fryslân, Grinslân en Drinte te bouwen, benammen foar Hollanners.

