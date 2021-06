Fryske Anjer 2021 foar Jentsje Popma

Jentsje Popma út Ljouwert kriget de Fryske Anjer fan it Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân. De kommissaris fan de Kening, dy’t ek foarsitter fan dat fûns is, sil de Anjer op 2 novimber yn it Provinsjehûs útrikke.

Alsidich en tige produktyf keunstner Jentsje Popma, dy’t op 30 septimber hûndert jier hopet te wurden, kriget de ûnderskieding foar syn bydrage as byldhouwer, glêsartyst en skilder oan de byldzjende keunst. Hy kaam op foar de belangen fan syn beropsgroep en wie ien fan de oprjochters fan FRIA – Bond van Beeldend Kunstenaars in Friesland, no de Beroepsvereniging beeldende kunstenaars in Noord-Nederland.

Popma joech jierren les oan de Academie Minerva. Troch syn wurk en it oanmoedigjen fan oare keunstners hat er in bulte foar de Fryske byldzjende keunst betsjut. Foarsitter Brok: “Op it mêd fan byldzjende keunst hat Popma oer generaasjes hinne it ferskil makke. In unyk en alsidich talint”.

Mei de Fryske Anjer earet it Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân alle jierren in persoan, feriening of ynstelling dy’t him fertsjinstlik makke hat foar de Fryske kultuer of natuer. De priis bestiet út in spjelde, oarkonde en in bedrach fan € 5.000. De spjelde is makte troch ûntwerper en edelsmid Theo van Halsema.