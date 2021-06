Frisse lucht foar elkenien

Ut ûndersyk fan Milieudefensje docht bliken dat Fryslân de skjinste lucht fan Nederlân hat. De stêd Grins kaam koartlyn as winner út ’e bus by in ûndersyk fan it Europeesk Miljeuagintskip yn in beheind tal stêden. Goed nijs foar it noarden dus. Al hinget der wol in ‘mar’ yn ’e loft, want it hawwen fan de skjinste lucht betsjut net dy lucht net skjinner kin. Provinsje Fryslân en gemeente It Amelân hawwe harren dêrom oansletten by it Schone Lucht Akkoord en roppe oare Fryske gemeenten op om dat ek te dwaan.

“Wy soene it goed fine as alle Fryske gemeenten harren dêrby oanslute, sadat wy mei-inoar mear kennis opdwaan kinne oangeande it behâlden fan ús skjinne lucht”, sei deputearre Douwe Hoogland, dy’t de oare gemeenten opropt om har ek oan te sluten.

It skjinneluchtakkoart is in oerienkomst tusken provinsjes, gemeenten en it Ryk, dêr’t se har yn bine oan de ambysje om de luchtkwaliteit yn Nederlân permanint te ferbetterjen. Mei as doel dat minsken langer, sûner en mei mear kwaliteit libje.

In minske sykhellet trochsneed seis miljoen kear yn ’t jier. De kwaliteit fan de lucht dy’t er dêrby ynazemet, hinget ûnder oare ôf fan hoefolle fynstof en stikstofdiokside oft der yn de lucht sit. Dy stoffen wurde bygelyks troch ferkear en yndustry útstjitten. Mar it stoken fan hout kin pleatslik ek effekt op de luchtkwaliteit hawwe.

Al is de lucht skjinner as foarhinne, dochs foldocht de trochsneed luchtkwaliteit op tal fan plakken yn Nederlân noch net oan de advyswearden fan de wrâldsûnensorganisaasje WHO. It is dus fan belang om dat it ferbetterjen.

Mear ynformaasje is te finen op www.schoneluchtakkoord.nl