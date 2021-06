Feie Fonyk: Wêr bliuwe de âlden?

Pier Boorsma, filosoof en dichter út Grins, ropt yn de Leeuwarder Courant fan tongersdei 24 juny op ta aksje. “Geweldleaze aksje foar de memmetaal” stiet as kop boppe it artikel en dan “It regear yn De Haach sjit tekoart at it om it Frysk giet. Boargerlike oerhearrigens kin de Fryske saak in set yn de goede rjochting jaan”.

Neffens Boorsma de polityk te min en in juridyske wei soe pas effekt hawwe kinne op lange termyn. No ken ik Pier al in tal jierren. Ik haw him dus fan ’e moarn in e-mail stjoerd mei wurdearring foar syn bydrage.

Mar dochs. Dan sjoch ik by dit artikel in foto fan de aksje ‘Frysk op skoalle’ fan 16 desimber 2016. Ik wie derby. De aksje krige in soad omtinken yn de parse en it tal dielnimmers dat efter de muzyk oanrûn troch de binnenstêd fan Ljouwert foel net ôf. Wat doe wol ûntbruts, dat wiene âlden mei skoalgeande bern. No kaam dat grif omdat it in pear dagen foar krysttiid wie. Oare drokte dus. It wie lykwols in moai begjin fan de aksjegroep Sis Tsiis foar Frysk ûnderwiis op skoalle. Pier is ien fan de inisjatyfnimmers fan dy aksjegroep.

By de Warnsbetinking fan 23 septimber 2017 wie Sis Tsiis opnij aktyf. Doe eins ek gjin âlden. No soe dat komme kinne omdat it in moaie sinnige saterdeitemiddei wie en dan hawwe âlden wol wat oars oan ’e holle as nei it Reaklif te reizgjen.

De Ried fan de Fryske Beweging besiket op mear as ien spoar it Frysk it plak te jaan dêr’t it rjocht op hat. Dat betsjut polityk oerlis. Dat smyt wol wat op, mar net wat Boorsma derfan ferwachtet. Ik wit út betroubere boarne dat de Ried ek dwaande is mei in ûndersyk wat oft in juridyske wei opsmite kin.

Op saterdeitemiddei 27 novimber wurdt de Fedde Schurerlêzing holden. It tema is dizze kear ’70 jier nei Kneppelfreed’. Miskien hat Pier Boorsma gelyk mei syn pleit foar geweldleaze aksje, mar wa wit smyt in kneppel mear op.

Ien side fierder yn deselde Leeuwarder Courant giet it, lykas alle tongersdeis, oer nije auto’s. Mei alle respekt foar Sis Tsiis, yn swakke mominten as ik moarns betiid wekker wurd, tink ik wolris dat âlden mei bern har drokker meitsje oer dy nije auto’s as oer de posysje fan it Frysk op skoalle.