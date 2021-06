Elske de Wall sjongt ‘Het dorp’ yn it Frysk

Sjongeres Elske de Wall sjongt it ferske ‘Het dorp’ fan Wim Sonneveld yn it Frysk. It wurdt brûkt yn de film De Kameleon aan de ketting, dy’t Steven de Jong oan it meitsjen is. De film oer de twilling Hielke en Sietse Klinkhamer is diel fan de Kameleon-rige. Hy komt ein juny út.

Steven de Jong hat sels de oersetting fan it liet makke. De yn Nederlân o sa bekende ferzje fan Sonneveld is nammers ek in oersetting, makke troch Friso Wiegersma. De tekst wie oarspronklik yn it Frânsk: yn Frankryk waard Jean Ferrat al yn de jierren sechtich bekend mei La montagne.

De trije ferzjes binne hjir te beharkjen: