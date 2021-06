Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

De earste 45 kursisten Klasse Frysk hawwe fan ’e wike harren sertifikaat WOW Frysk yn ûntfangst nommen. De kursus is bedoeld foar learkrêften yn it basisûnderwiis en dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Hy wurdt oanbean troch NHL Stenden en Cedin. Oan de earste edysje hawwe goed fyftich minsken út it ûnderwiis, fan beukerskoallen oant en mei de hegeskoalle, meidien.

Klasse Frysk is in opstapkursus foar dosinten Frysk dy’t harren foech Frysk helje wolle. Yn acht lessen wurde ynspirearjende en praktyske hânfetten jûn om Fryske lessen foarm te jaan en yn te spyljen op tema’s as berne- en jongereinliteratuer, Fryske skiednis en taalsosjology. De Provinsje Fryslân stipet de kursus dy’t oanslút by de provinsjale ambysjes fan Taalplan Frysk 2030.

Mei Taalplan wol de provinsje alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen. Dêrom moat uterlik yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op foldwaande nivo oanbean wurde. De provinsje set yn op in trochgeande learline fan pjut oant promovendus. Om dy doelen te heljen binne goed oplate dosinten, mei in foech Frysk, tige wichtich om’t hja de ambysjes yn it ûnderwiis realisearje moatte.

Klasse Frysk biedt de mooglikheid om mei fjouwer ekstra lessen it foech Frysk foar it basisûnderwiis te heljen. Nei de earste kursus hawwe 20 learkrêften dêr gebrûk fan makke. Dosinten Frysk fuortset ûnderwiis kinne Klasse Frysk brûke as opstap nei it foech Frysk oan de twaddegraads learare-oplieding.

Yn septimber biede NHL Stenden en Cedin de kursus Klasse Frysk ek wer oan. De ynskriuwing foar de twadde edysje is al iepensteld.