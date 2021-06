Dútsers meitsje koroanaprip dy’t amper fertuten docht

Foto: GGD

In nij middel foar koroana wurket lang sa goed net as hope wie. It kin mar 47 persint fan ‘e syktegefallen ferhinderje. Dat is gâns minder as de besteande middels dy’t yn Nederlân brûkt wurde foar faksinaasje.

It middel fan it Dútske bedriuw CureVac wie makke om minsken ymmún te meitsjen tsjin de ferskate famyljes fan it koroanafirus. De besteande middels binne makke om it oarspronklike, Sineeske firus oan te pakken en wurkje minder goed foar de lettere mutaasjes. CureVac woe dat probleem oanpakke.

Foar Nederlân makket dat gjin grut ferskil. Der binne yn it lân genôch faksins fan oare merken om alle folwoeksenen yn ‘e rin fan ‘e simmer te intsjen. It kin wol wêze dat de Dútske prip brûkt wurdt om minsken dy’t al faksinearre binne letter in ‘opfrisser’ te jaan. Dat is nedich, omdat de ymmuniteit nei de faksinaasje stadichoan wer ôfnimt.

It middel fan CureVac makket gebrûk fan deselde mRNA-technyk as de faksins fan Moderna en Pfizer/BioNtech. Mei dy technyk kriget it lichem de opdracht om sels aaiwiten oan te meitsjen dy’t de ymmúnreaksje op gong bringe.