Dokumintêre: Opstân op de Neptunus

It is de bloedichste opstân op see yn it Nederlânske slavernijferline en dochs ken hast net ien it ferhaal. In Siuwsk skip ûntploft nei in fûle striid foar de Ganeeske kust. Sosha Duysker rekonstruearret mei histoarikus Ruud Paesie it yslike drama op see.

Yn 1782 fart De Neptunus nei West-Afrika om goud, ivoor en ta slaaf makke minsken yn te keapjen yn ruil foar hannelswaar. Wylst it skip fan fort nei fort fart, sitte der moannenlang hûnderten Afrikanen yn it rom finzen. De omstannichheden binne minskeûntearjend. En dan moat de oerstek oer de oseaan noch begjinne. De finzenen besykje te ûntkommen.

