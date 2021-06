‘Lok’, in nij gedicht fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân. Diskear in gedicht mei in breder maatskiplik tema, oer kânseûngelikens yn it ûnderwiis troch achtergrûn of ôfkomst.

De oersetting yn it Nederlânsk, fan de dichter sels, en de Ingelske oersetting troch David Colmer, binne ek werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân fia: www.dichterfanfryslan.nl.