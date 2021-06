De wierheid oer de “skjinste lucht” yn Grins

It webstee fan it Dagblad van het Noorden fan 17 juny 2021

Ferskate media berjochten dat Grins de Nederlânske stêd mei de skjinste lucht wêze soe. Dat soe bliken dwaan út ûndersyk. Sa ienfâldich is it lykwols net. Men kin yn alle gefallen net sizze dat de lucht yn Grins skjinner is as dy yn oare Nederlânske stêden.

Hoe komt dat? Hiel simpel: de kwaliteit fan de lucht is mar yn njoggen Nederlânske stêden ûndersocht: Grins, Amsterdam, Rotterdam, De Haach, Breda, Utert, Heerlen, Nimwegen en Ynske. Hoe’t de luchtkwaliteit is yn Maastricht, Eindhoven, Assen of lykfolhokker Fryske stêd, is ûnbekend.

It ûndersyk is útfierd troch de Europeeske miljeu-agintskip EEA. De resultaten binne hjir te finen:

https://public.tableau.com/app/profile/european.environment.agency/viz/City_AQ_Viewer/Dashboard1