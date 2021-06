De 168e PC op 4 augustus giet troch

Fanwege it koroanafirus en de jildende maatregels, koe it ferline jier net. Dit jier sil de wichtichste keatswedstriid, de PC, wól trochgean. Yn in wat oanpaste foarm, mar “wy sille der fan ’t jier mei dûbele enerzjy in moaie dei fan meitsje”, seit PC-foarsitter Ids Hellinga. Begjin dizze wike wie der in oerlis dêr’t de organisaasje fan de PC by oanwêzich wie, mei plysje, Feilichheidsregio Fryslân, in ôffurdiging fan de Frjentsjerter hoarekaûndernimmers en gemeente Waadhoeke dêr’t de plannen foar de 168e PC yn bepraat binne.

Woansdei 4 augustus: tagong ta de 167e PC mei tagongsbewiis én koroanatagongstest

Ferline jier waard der wol keatst, mar it wie gjin PC lykas wenst. Leafhawwers koene op de ‘fyfde woansdei’ de wedstriid foar junioaren (dy’t yn stee fan de PC organisearre waarden) thús streekrjocht folgje, fia de telefyzje of radio. Dit jier kinne sy wer nei It Sjûkelân. Boargemaster Marga Waanders: “Wy binne tige bliid dat dat wer mooglik is, mar yn oanpaste foarm.” Sa is der gjin pree-PC en is it terrein op en om it Sjûkelân allinnich tagonklik foar publyk dat foaral in tagongsbewiis kocht hat. Alle oanwêzigen moatte oantoane (mei in saneamd koroanatagongsbewiis) dat se faksinearre binne tsjin koroana óf resint negatyf test binne. Dêrtroch kin op It Sjûkelân de oardelmetermaatregel ferfalle.

Hoareka wol iepen, mar gjin feest yn ’e stêd

Op de PC-dei sil de hoareka yn Frjentsjer gewoan iepen wêze. It ferskil mei foargeande PC-jierren is dat der noch in tal beheiningen jilde oangeande koroana. Om dy reden sil der yn de binnenstêd fan Frjentsjer gjin feest wêze. Der is dus neat ekstra’s, lykas bandsjes, feesttinten of livebylden yn de binnenstêd.

Ofsletten terrein

Yn totaal sille der 9.000 minsken it terrein op kinne mei de PC. It terrein is grutter as normaal en dêrtroch binne der mear mooglikheden ta it nuttigjen fan in hapke of in snapke fan de lokale hoarekabedriuwen dy’t dêr oanwêzich wêze sille.

Mear ynformaasje oer de PC

De kaartferkeap fan de PC set op 10 july útein, fia www.pc-franeker.nl. Dêr is fan begjin july ôf ek mear ynformaasje oer de koroanatagongstesten te finen. De organisaasje fan de PC sil meikoarten omwenners útnûgje foar in petear om sjen te litten hoe’t it PC-terrein derút sjen sil. Ids Hellinga: “Om de besikers fan de PC en de besikers oan de stêd Frjentsjer net te fermingen, sil it eveneminteterrein in oare yndieling krije.”