Boek oer skriuwster Nine van der Schaaf

By útjouwerij Wijdemeer is ferskynd it boek Sheherazade van het neevlig Noorden fan Cornelie van Uuden. It boek beskriuwt it libbensferhaal fan de yn in Frysk sosjalistysk miljeu opgroeide skriuwster Nine van der Schaaf (1882-1973).

Nine van der Schaaf waard berne yn Terherne en groeide op yn Akkrum. Mei gjin oare oplieding as de legere skoalle en in grutte driuw om te skriuwen, giet se yn 1889 as santjinjierrige nei De Haach om dêr as tsjinstfamke te wurkjen. Hja biedt har ferhalen om neat by in pleatslike boekhannel oan.

Har ‘mefrou’ jout har de gelegenheid in oplieding foar ûnderwizeres te folgjen, mar om’t der in oerskot oan learkrêften is, fynt se gjin wurk yn dy sektor. Hja tsjocht nei Amsterdam dêr’t se neist húshâldlik wurk fia in talage fan in filantroop yn de gelegenheid steld wurdt om te skriuwen. Nei har ûntdekking troch de letterkundige Albert Verwey begjint har libben as skriuwster. Neist in gedichtebondel publisearret se in fjirtjintal proazawurken, wêrûnder har autobiografy In de stroom (Van Oorschot 1956).

Har libbensferhaal bestrykt hast in iuw mei grutte sosjale feroaringen, literêre ûntwikkelingen, politike feroaringen en twa wrâldoarloggen. Har politike belutsenheid rint fia de SDAP en de CPN nei de Partij fan de Arbeid. Yn ’e Twadde Wrâldoarloch wurdt se lid fan de Kultuerkeamer, dat har noch lang efterfolgje soe.

Auteur Cornelie van Uuden (1935) wurke sa’n tsien jier oan it boek. Hja wennet yn Naarden en studearre Algemiene Kultuerwittenskippen. Mei de histoarikus Pieter Stokvis skreau se ûnder oare it boek De gezusters van Vloten.

Utfiering: hurd omkaft | omfang: 448 siden | ISBN 978 949 2052 728 | Priis: € 35,00