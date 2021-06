Biezem troch de kast

Ofrûne winter is yn Fryslân in biezemaksje holden om fan middels ôf te kommen dy’t foar gewaaksbeskerming oantúgd wiene, mar dy’t net mear brûkt wurde. Boeren en túnkers koene dy anonym en sûnder kosten ynleverje. Yn opdracht fan provinsje Fryslân makken CLM Onderzoek en Advies en LTO Noard de leechdrompelige ôffier mooglik. Fan de oanskreaune bedriuwen die 35% oan de aksje mei: 144 bouboeren, bollekwekers en leanwurkers. Der is 5.725 kg oan gewaaksbeskermingsmiddels ophelle.

Middels kinne ferâlderje trochdat oan harren effekt twivele wurdt, trochdat de kweker op oare gewaaksen oergien is of trochdat se ûnderwilens ferbean binne. It kin lêstich en djoer wêze om fan de restanten ôf te kommen. De biezemaksje, ûnderdiel fan it projekt ‘Skjin hiem, skjin wetter’, makke it ôffieren makliker. De aksje waard betelle troch de provinsje Fryslân en de yndustryen dy’t se meitsje.