Besmettingen yn Feriene Keninkryk mei twatredde tanommen

Yn it Feriene Keninkryk is it tal minsken dat koroana skipe hat yn in wike tiid mei twatredde tanommen. Neffens it Britske statistykburo skipen yn ’e wike oant 29 maaie sa’n hûnderttûzen minsken de sykte. In wike earder wiene dat der 60.000.

In hieltyd grutter part fan de minsken kriget de Yndiaaske fariant fan de sykte ûnder de lea, berjochtet de BBC. Yn gebieten dêr’t dy besmetlikere fariant foarkomt teste de sûnenstsjinsten ekstra yntinsyf. It tanimmen fan it tal besmettingen kin dêr mei oan ta te skriuwen wêze.

Yn Ingelân en Wales binne de besmettingen it slimst tanommen. Yn Ingelân hie ien op de 640 minsken ôfrûne wike Covid-19, de wike dêrfoar wie dat ien op de 1120. Yn Wales naam dat ta fan ien op de 3850 nei ien op de 1050.

Neffens in heechlearaar genêskunde is noch net dúdlik oft troch de ekstra besmettingen ek mear pasjinten yn it sikehûs opnommen wurde moatte. “It stiet foar ús fêst dat as men ien of twa doases fan it faksin hân hat, de kâns lytser is dat men de sykte skipet. En as dat dochs bart, men minder gau yn it sikehûs bedarret.”