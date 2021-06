Bern slim siik troch ferkâldheidsfirus: dokter wiist koroanamaatregels as oarsaak oan

Yn Rotterdam en omkriten lizze in protte bern yn it sikehûs, om’t hja kjeld skipe hawwe. Foar de measte minsken is dat net slim, mar op it stuit lizze der ferskate bern yn it sikehûs.

“Ik heb dit nog nooit gezien. Het is echt heel bijzonder dat het virus er nu is”, seit bernedokter Louis Bont fan sikehûs UMC yn Utert. Yn oare jierren komt ferkâldheid benammen yn de kâlde moannen foar. De bern dy’t de krupsje no skipe hawwe, kinne slim benaud wurde en sels mei in longûntstekking op ‘e yntinsive soarch bedarje. Benammen lytse poppen rinne gefaar.

It RIVM seit dat men út it lytse tal meldings – “enkele tientallen”, neffens Bont – noch net de konklúzje lûke kin dat der sprake is fan in stiging.

Bont is lykwols fan betinken dat de koroanamaatregels laat hawwe ta in fermindere wjerstân by de bern. Hy ferwachtet net dat it firus him oer it hiele lân útwreidzje sil, om’t âldere bern en folwoeksenen goed beskerme binne tsjin it firus. Hy wiist der wol op dat it ferskynsel dat bern slim siik wurde fan it ferkâldheidsfirus him nei it opheffen fan ‘e koroanamaatregels ek yn oare lannen foardocht.